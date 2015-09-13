Бокс, последний бой Флойда Мейвезера, Мейвезер - Берто: онлайн-видеотрансляция

Лучший боксер мира 38-ми летний американец Флойд Мейвезер-младший свой заключительный бой в карьере проведет на арене MGM Grand (Лас-Вегас) против своего соотечественника 31-го летнего Андре Берто. В этой встрече будут разыграны чемпионские пояса WBC и WBA Super в среднем весе принадлежащие Мейвезеру.

За 19 лет на профессиональном ринге Мейвезер победил во всех 48-ми проведенных поединках (из которых 26 – нокаутом), он считается лучшим боксером независимо от весовой категории.

"Я снова готов выйти в ринг 12 сентября и снова доказать всему миру, что я "Лучший в мире", - заявил Флойд. - Я всегда показываю бокс высочайшего класса, и поединок против Андре Берто не станет исключением. Он молодой сильный боксер, который горит желанием нокаутировать лучшего в мире. Сорок восемь уже пытались это сделать, и 12 сентября в моем послужном списке появится 49-й".

По мнению многих экспертов, которые считают, что Берто самый слабый соперник Мейвезера за последние десять лет, 31-летний Андре Берто заявил: "Я собираюсь набить ему морду. И вам лучше поверить в то, что мне под силу выиграть у Мейвезера. Меня не волнует, что другим боксерам этого не удалось сделать. Кто-то окажется в нокауте, и этим "кто-то" буду не я".

В андеркарте боксерского вечера чемпион WBO в первом легком весе Роман Мартинес проведет реванш с Орландо Салидо, а чемпион WBC во втором среднем весе Баду Джек проведет первую защиту своего титула против официального претендента Джорджа Гроувза.

Удастся ли Андре Берто отправить богатого, эпатажного и дерзкого Флойда Мейвезера "на пенсию" с первым поражением? Смотрите на УНИАН 13 сентября в 3:00. ТВ-трансляция на телеканале "2+2".