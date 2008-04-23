Ахметов не представляет, как это на тренировку - ”на джипике”

Президент ФК "Шахтер" (Донецк) Ринат АХМЕТОВ считает, что дети богатых родителей создают в спорте "неравную конкуренцию". Об этом он сказал журналистам на строительной площадке нового стадиона ФК "Шахтер" в Донецке перед приездом на объект Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО 17 апреля, пишет газета Донецкого облсовета "Жизнь" в номере от 22 апреля.

"Вот я смотрю иногда – привезли своего ребенка на джипе на тренировочку и забрали на джипе… Все! Ставьте мне вопрос: этот тренер – чистый коррупционер. Этого тренера я должен выгнать с работы, потому что – ну что это такое?.. ", - сказал Р. АХМЕТОВ.

При этом он вспомнил свое детство, когда "мы всегда, образно говоря, бегали пацанами".

"Я всегда 20 минут до вокзала пешочком, троллейбусом десять остановок, это 35 минут… Я точно знаю, что мне нужно было 50 минут для того, чтобы я уже переоделся, и точно так – обратно. Каждый день – утром и вечером. И утром, если прогулял школу, - тоже на тренировку. Вот весь график. И я даже не представляю, что такое – на "джипике", - считает президент "Шахтера".

"По большому счету, я сразу знаю, что это дети богатых и толку из них не будет. Поэтому, раз их взяли, значит, кого-то не взяли. А среди тех, кого не взяли, может быть, были большие таланты. Это значит, что здесь какая-то неравная конкуренция", - отметил Р. АХМЕТОВ.

"В итоге, я очень жестко ставлю этот вопрос, я за этим слежу. Только я вижу, что они пересели из "джипов" на "запорожцы", все нормально", - заключил президент "Шахтера".