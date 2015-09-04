Прыгун в высоту Бондаренко занял 2-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко (серебряный призер чемпионата мира-2015 по легкой атлетике) занял 2-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе (Швейцария), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Украинец завершил соревнования с результатом 2,30 м, опередив по попыткам китайца Чжана Гуовея, ставшего 3-м.

Победил лидер мирового сезона катарец Мутаз Эсса Баршим (2,32), взявший реванш за неудачу на чемпионате мира в Пекине, где был только четвертым.

Действующий чемпион мира канадец Дерек Дрюин завершил соревнования с результатом 2,19 м. Еще один украинец Андрей Проценко занял 4-е место, преодолев планку на высоте 2,23 м.

Баршим стал победителем и в общем зачете «Бриллиантовой лиги». Бондаренко в этом сезоне за победу не боролся, так как из-за травмы пропустил много этапов.

Второй финальный этап «Бриллиантовой лиги» состоится 11 сентября в Брюсселе (Бельгия).