Игрок "Зари" Хомченковский перешел в испанскую "Понферрадину"

Полузащитник Дмитрий Хомченковский, проведдший последние 4 года в луганской "Заре", перешел в испанскую "Понферрадину", сообщает официальный твиттер La liga.

Команда выступает во втором по значимости дивизионе испанского футбола, где по итогам прошлого сезона 2014/15 заняла 7-е место. После 2-х туров нового сезона 2015/16 у "Понферрадины" 3 очка - 1 победа и 1 поражение.

Любопытно, что еще накануне, 30 августа, Хомченковский провел полный матч в составе "Зари" в игре украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо" (0:0).

Учитывая тот факт, что игрок не вызван в сборную Украины на ближайшие матчи отбора Евро-2016 против Беларуси (5 сентября) и Словакии (8 сентября) за новый клуб он может дебютировать уже 6 сентября - в игре чемпионата Испании против "Вальядолида".