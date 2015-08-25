Обнародован состав сборной Беларуси по футболу на отборочный матч Евро-2016 с Украиной

В национальную сборную призваны 23 футболиста, сообщает пресс-служба Ассоциации Белорусская федерация футбола.

В состав команды вошли:

Вратари: Андрей Горбунов ("Атромитос", Афины, Греция); Юрий Жевнов ("Урал", Екатеринбург, Россия); Сергей Черник (БАТЭ, Борисов);

Защитники: Денис Поляков, Максим Володько (оба - БАТЭ, Борисов); Игорь Шитов ("Мордовия", Саранск, Россия); Александр Мартынович ("Урал", Екатеринбург, Россия); Сергей Политевич, Роман Бегунов (оба - "Динамо-Минск"); Егор Филипенко ("Малага", Испания); Михаил Сиваков ("Заря", Луганск, Украина); Максим Бордачёв ("Томь", Томск, Россия);

Полузащитники: Иван Маевский ("Анжи", Махачкала, Россия); Сергей Кисляк ("Рубин", Казань, Россия); Станислав Драгун ("Крылья Советов", Самара, Россия); Тимофей Калачёв ("Ростов", Россия); Александр Глеб, Михаил Гордейчук, Игорь Стасевич (все - БАТЭ, Борисов); Ренан Брессан ("Риу Аве", Португалия); Павел Нехайчик ("Томь", Томск, Россия);

Нападающие: Сергей Корниленко ("Крылья Советов", Самара, Россия); Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов).

Сбор главной команды страны продлится с 31 августа по 8 сентября. Игроки, выступающие за футбольные клубы "Динамо-Минск" и БАТЭ Борисов, присоединятся к национальной сборной 1 сентября.

Матч квалификации чемпионата Европы УЕФА 2016 против сборной Украины пройдёт 5 сентября во Львове на "Арене-Львов". Кроме того, сборная Беларуси проведет домашний поединок квалификации Евро-2016 против сборной Люксембурга, который состоится 8 сентября на "Борисов-Арене" в Борисове.