УЕФА назначила Украине момент истины на 27 июня

УЕФА в июне будет определять, способна ли Украина провести матчи Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012.

Данное решение было принято по результатам заседания Стратегического Совета УЕФА 18 апреля в Ньоне (Швейцария).

В частности на заседании, состоявшемся ровно год после того, как в Кардиффе Украина и Польша выиграли право на проведение чемпионата, представители Украины - председатель Национального агентства Евгений ЧЕРВОНЕНКО и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, вместе со своими польскими коллегами докладывали о подготовке Украины и Польши к чемпионату. Главное внимание было уделено состоянию стадионов и инфраструктуры принимающих городов.

Так, руководители УЕФА отметили прогресс, достигнутый Украиной при строительстве стадионов, особенно был отмечен факт сдвига с „мертвой точки” вопроса реконструкции НСК «Олимпийский» (как известно, 14 апреля победителем конкурса стала тайванская компания Archasia Design Group Limited).

В то же время, по мнению УЕФА, во Львове существует величайший риск проекта строительства стадиона. Поэтому руководство УЕФА решило в начале июня этого года провести дополнительную инспекцию по вопросам стадионов, по результатам которой будет приниматься окончательное решение о возможности городов принимать игры чемпионата. В то же время Украине предложили помощь в разработке плана адаптации построенных стадионов к работе по окончании Чемпионата Европы в 2012 году.

Не менее проблемными являются и вопросы аэропортов, состояние которых, по мнению УЕФА, представляет наибольший риск, вследствие чего Украина пока существенно отстает от Польши. Эксперты считают, что если в мае-июне не начнется активная работа по реконструкции аэропортов, особенно взлетно-посадочных полос, Украина может потерять чемпионат.

В сообщении отмечается, что для обеспечения необходимого пассажиропотока могла бы быть использована часть резервных аэропортов, но лишь при условии подготовки соответствующей инфраструктуры, в первую очередь подъездных дорог и обеспечения мер безопасности. Вместо этого вопрос с дорогами также пока остается проблематичным.

Кроме того, участники заседания констатировали дефицит гостиниц во всех городах Украины, принимающих чемпионат. Так, нехватка 4- и 5-звездочных номеров вдвое-втрое превышает количество имеющихся.

Решая эту проблему, Нацагентство уже начало составлять реестр частных гостиниц и апартаментов для того, чтобы обеспечить возможность размещения десятков тысяч туристов. Однако по итогам обсуждения этого вопроса в УЕФА решили, что в том же июне будет приниматься окончательное решение о способности соответствующей инфраструктуры городов. До тех пор Агентство должно предоставить инспекторам УЕФА максимум информации о возможностях всех секторов размещения принимающих городов.

Кроме того, одной из главных проблем Украины было констатировано состояние наземного транспорта. В отличие от Польши, где, по мнению УЕФА, достаточное количество городского транспорта, в частности, автобусного парка и трамвайной сети, в Украине существует существенный дефицит подвижного состава. Кроме того, обеспокоенность вызывает и состояние городских путей. УЕФА считает особенно напряженной ситуацию с наземным транспортом во Львове.

Для решения проблем этого сектора Нацагентству дали задание провести анализ компаний-перевозчиков, подвижной состав которых может быть задействован для обеспечения Евро-2012, с целью объединения возможностей, и предложить программу развития наземного транспорта. При этом соответствующий проект концепции наземного транспорта должен быть предложен УЕФА до 5 мая этого года.

Кроме вышеупомянутых вопросов Стратегический совет УЕФА рассмотрел также вопрос организационной структуры процесса подготовки к чемпионату, вопрос безопасности, график разработки и утверждения официального логотипа чемпионата и т.д.

Следующее заседание Стратегического Совета планируется провести 27 июня 2008 года, и как отмечают в Национальном агентстве, эта дата станет “моментом истины” для Украины.

“Именно тогда будет решено, способна ли Украина выполнить данные ею гарантии, реализовать собственные планы, доказать, что она имеет право называться европейской страной не только по факту своего географического положения”, - отметили в Нацагентстве.