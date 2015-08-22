"Динамо", "Шахтер" и "Днепр" вышли в 1/8 финала Кубка Украины

В Украине проходят матчи 1/16 финала национального кубкового турнира по футболу, в рамках которых победы одержали киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и днепропетровский "Днепр".

Наиболее трудным путь в следующий раунд турнира оказался у "Днепра", соперником которого были "Балканы" из села Заря (Саратский район, Одесская область). Аматорский коллектив сумел на равных играть с финалистом Лиги Европы и бронзовым призером Премьер-лиги на протяжении 85 минут. И только на 86-й Леонардо с левого фланга навесил на линию вратарской и Руслан Ротань точно пробил в ворота в противоход голкиперу хозяев поля Алексею Паламарчуку - 0:1.

"Шахтер" в Киеве противостоял "Арсеналу" и уверенно выиграл со счетом 3:0. В первом тайме у гостей отличились Максим Малышев и Эдуардо да Силва, а после перерыва - Сергей Гринь.

Наконец, чемпион Украины "Динамо" в Комсомольске (Полтавская обл.) разгромил "Горняк-Спорт" со счетом 6:0. В первом тайме голы забили Артем Кравец и Андрей Ярмоленко, а после перерыва точными ударами отличились Мигель Велозу, Виторину Антунеш и дважды - Ярмоленко (хет-трик).

Также в 1/8 финала уже вышли одесский "Черноморец", луцкая "Волынь" и "Сталь" из Днепродзержинска.

Первыми потерями элитного дивизиона стал проигрыш львовских "Карпат" "Звезде" из Кировограда в серии пенальти - 1:1 (4:5), а также поражение харьковского "Металлиста" от МФК "Николаев" - 1:2.

Остальные матчи с участием команд Премьер-лиги продолжаются. Идущая на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины луанская "Заря" свой матч 1/16 финала Кубка проведет в воскресенье, 23 августа.

Согласно регламенту Кубка Украины на стадии 1/16 финала команды проводят по одному матчу, а в 1/8, 1/4 и 1/2 финала - по два - на поле каждого из соперников.