BBC: Состоялись первые матчи квалификации к группам Лиги чемпионов

Об этом сообщает BBC Украина.

По их итогам московский ЦСКА на выезде уступил лиссабонскому "Спортингу" 1:2, "Манчестер Юнайтед" дома обыграл бельгийский "Брюгге" 3:1, казахстанская "Астана" победила кипрский "Апоэл" 1:0, с таким же счетом белорусский "БАТЭ" выиграл у сербского "Партизана", а итальянский "Лацио" одолел немецкий "Байер".

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Следующие игры между этими соперниками пройдут 26 августа.

А в среду, 19 августа, в борьбу за путевку в группу Лиги чемпионов вступит вице-чемпион Украины "Шахтер", который на выезде сыграет с венским "Рапидом".