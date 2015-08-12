Прославленные украинские спортсмены провели "Олимпийский день" для "артековцев"

В торжественном открытии мероприятия приняли участие президент НОК Сергей Бубка, директор комплекса «Пуща-Озерная», исполнительный директор Киевского отделения НОК Ростислав Драпушко и директор МДЦ «Артек» Андрей Дорошенко, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Очень приятно, что проведение этого прекрасного мероприятия по случаю основания Международного Олимпийского комитета давно стало доброй традицией. Каждый год Олимпийский день отмечается во всех уголках нашей страны на центральных площадях, парках, лагерях отдыха», - сказал Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны отметил: «Это большой праздник спорта дает возможность каждому разделить уникальные и универсальные олимпийские ценности, сделать шаг на встречу здоровому образу жизни и почувствовать себя настоящим олимпийцем».

Спортивный праздник начался с олимпийской разминки «Do like Olympians», которую провели известные художественные гимнастки Анна Бессонова и Вера Передерий.

После продуктивной зарядки «артековцы» приняли участие в символическом забеге, после чего вместе с прославленными олимпийцами - Натальей Добрынской, Ириной Мерлени, Алексеем Торохтием, Еленой Говоровой, Ильей Квашей, Светлана Мазий и Ларисой Заспой соревновались в различных спортивных активностях по программе Международной ассоциации легкоатлетических федераций «Детская легкая атлетика» («IAAF Kids Athletics»).

Отметим, что выполнение всех легкоатлетических упражнений детьми и олимпийцами происходило под бдительным руководством мастера спорта по легкой атлетике Лианы Копыловой, которая в свое время по инициативе НОК Украины прошла курс обучения по программе «Детской легкой атлетики». Ценные советы и поддержку участники соревнований получали от прославленного легкоатлета, вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергея Бубки.

Кроме положительных эмоций и хорошего настроения все маленькие участники праздника получили памятные подарки от НОК Украины и сделали памятное фото с титулованными атлетами страны.