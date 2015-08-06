Пять украинских боксеров выступят на чемпионате Европы в Болгарии

На турнире Украину будут представлять пять боксеров, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В рамках подготовки к ответственному старту представители сборной Украины провели заключительный этап подготовки на олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе, по результатам которого был определен окончательный состав команды на континентальное первенство.

В состав команды попали: Игорь Сопинский (весовая категория - 52 кг), Николай Буценко (56 кг), Александр Меленюк (60 кг), Валерий Харламов (75 кг), Игорь Шевадзуцкий (+91 кг).

Чемпионат Европы является главным отборочным стартом на лицензионный чемпионат мира, который в октябре состоится в Катаре и где будут разыграны олимпийские путевки в Рио-де-Жанейро-2016.

Напомним, путевки на мировое первенство себе уже гарантировали призеры первых в истории Европейских игр – Дмитрий Замотаев (49 кг), Виктор Петров (64 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Александр Хижняк (81 кг), Геворг Манукян (91 кг).

Чемпионат Европы в Болгарии продлится с 6 по 15 августа.