Теннисисты Долгополов и Свитолина вышли во второй круг теннисных турниров в США

Украинские теннисисты Александр Долгополов и Элина Свитолина успешно преодолели стартовый раунд теннисных турниров в Вашингтоне и Стэнфорде, соответственно, сообщает Теннисный портал Украины.

На турнире серии ATP-500 в Вашингтоне в матче первого раунда киевлянин Долгополов за 1 час 14 минут обыграл американского теннисиста Тима Смычека: 6-4 6-2. На счету Долгополова 8 эйсов и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Александра станет хорват Иво Карлович (10). Ранее в этом году во втором круге Уимблдонского турнира Долгополов в упорнейшем матче уступил Карловичу со счетом 7-5 3-6 4-6 7-6(4) 11-13. Общий счет личных встреч между ними 1-1.

Долгополов выиграл титул на турнире в Вашингтоне в 2012 году.

В свою очередь, харьковчанка Свитолина, посеянная на турнире WTA Premier в Стэнфорде под 8-м номером, в стартовом матче обыграла другую представительницу Украины - киевлянку Екатерину Бондаренко: 4-6 6-4 7-5.

Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. На счету Свитолиной 5 эйсов, Бондаренко отличилась 3 подачами навылет и 6-ю двойными.

Следующей соперницей Элины станет американка Николь Гиббс.

Турниры в США являются подготовительными к заключительному соревнованию года из серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату США. Один из четырех самых престижных стартов сезона в этом году пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.