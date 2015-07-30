"Ворскла" и "Заря" проведут стартовые матчи Лиги Европы

В четверг состоятся первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в рамках которых свои стартовые игры на европейской арене в нынешнем сезоне проведут луганская "Заря" и полтавская "Ворскла".

После изменения системы допуска команд в евротурниры, введенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с сезона 2015/16, Украина имеет право выставлять на старт Лиги Европы максимум три команды. Правда, одна из них автоматически попадает в основной турнир. Таковым в этом году стал днепропетровский "Днепр". Еще две команды стартуют с 3-го квалификационного раунда. Теоретически, участником Лиги Европы может стать и донецкий "Шахтер". Но это произойдет только в случае неблагоприятного для горняков исхода в квалификационных матчах Лиги чемпионов.

Обе украинские команды проводят свои стартовые матчи в гостях, а значит, решающие поединки будут проводить дома, при поддержке болельщиков.

"Ворскла" проведет первую игру в словацком городе Жилина с одноименным клубом. Ранее команды никогда не пересекались в еврокубках. Более того, словацкий клуб никогад не играл с украинскими, а "Ворскла", в свою очередь, не имеет опыта противостояния словакам.

На котировках букмекерских контор фаворитом первой игры с небольшим перевесом считается "Жилина" - 2,26 против 3,17. Также, по мнению аналитиков контор, "Жилина" является фаворитом и в двухматчевом противостоянии, за выход в следующий круг - 1,70 против 2,03.

"Заря" первую игру проводит в Бельгии против "Шарлеруа". Эти соперники также не имеют истории встреч между собой и никогда не встречались с другими клубами страны-соперника.

Букмекеры в этой паре считают явным фаворитом "Шарлеруа". В первом матче ставки на победу бельгийцев принимаются с коэффициентом 1,91 к 1 (на "Зарю" - 3,82, к 1). А на победу команды по сумме двух игр можно поставить из рассчета 1,70 к 1. Победа же "Зари" оценивается в 2,05 к 1.

Матч "Жилина" - "Ворскла" начнется в 20.30 по киевскому времени. Игра "Шарлеруа" - "Заря" стартует на час позже, в 21.30.

Ответные игры пройдут 6 августа, соответственно, в Полтаве и Киеве.