"Шахтёр" не может быть дисквалифицирован из Лиги чемпионов из-за включения в состав Фреда

Как гласит второй пункт 12-й статьи антидопинговых правил, дисквалификация за употребление допинга наказуема лишь в том случае, если в нём были уличены два и больше игрока из одной команды, цитирует регламент УЕФА FootBoom.com

Лишь в этом случае УЕФА исключает команду из соревнований.

Таким образом, даже если вина Фреда в употреблении допинга во время матчей за сборную Бразилии на прошедшем Копа Америка будет доказана, "Шахтёру" не грозит техническое поражение 0:3, и уж тем более не грозит исключение из Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, накануне матча 3-го отборочного раанда ЛЧ "Фенербахче" - "Шахтер" стало известно что сданный Фредом допинг-тест на Копа Америка показал положительный результат. Позднее станут известны результаты повторного анализа, по результатам которого и будут приняты решения по этому инциденту.

Тем не менее, несмотря на рекомендации УЕФА, игрок вышел на поле в составе донецкой команды.

Матч "Фенербахче" - "Шахтер" завершился вничью, 0:0.