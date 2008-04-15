Конкурс на реконструкцию НСК «Олимпийский» выиграли тайваньцы

Конкурс на определение лучшего проекта реконструкции НСК «Олимпийский» выиграла тайваньская компания Archasia Design Group Limited.

Сообщение об этом обнародовано на сайте Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Как указывается в сообщении, 14 апреля завершилось заседание жюри конкурса на определения лучшего проектного предложения по реконструкции НСК «Олимпийский». Голосовали 24 члена жюри, из которых 21 предпочел проект компании Archasia Design Group Limited.

В министерстве отметили, что это известная компания, которая, в частности, подписала контракт с Российской Фередацией на строительство Олимпийского парка к Олимпиаде-2014 в Сочи.

Как сообщал УНИАН, 11 марта министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО обнародовал условия проведения конкурса по определению лучшего проектного предложения по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

7 апреля Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины завершило прием заявок на участие в конкурсе по определению лучшего проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

Всего на конкурс было подано 19 проектов отечественных и зарубежных компаний, среди которых компании из Австрии, Великобритании, Китая, Германии и Тайваня.