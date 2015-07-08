Ярмоленко и Ребров стали лучшими по итогам прошлого сезона

17:55, 08 июля 2015
Спорт
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Украинская Премьер-лига назвала лауреатов минувшего чемпионата по футболу.

Яромленко сможет помочь "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы / fcdynamo.kiev.ua

Лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 2014/15 стал бразильский полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра, а победителем конкурса "Честная игра" - луганская "Заря".

Все остальные победители номинаций определялись клубами Премьер-лиги и голосованием болельщиков.

Лауреаты Премьер-лиги сезона 2014/15:

Лучший игрок чемпионата Украины сезона 2014/2015:

1. Андрей Ярмоленко, "Динамо" Киев

2. Евгений Коноплянка, "Днепр" Днепропетровск

3. Алекс Тейшейра, "Шахтер" Донецк

Лучший тренер чемпионата Украины сезона 2014/2015:

1. Сергей Ребров, "Динамо" Киев

2. Мирон Маркевич, "Днепр" Днепропетровск

3. Юрий Вернидуб, "Заря" Луганск

Лучший арбитр чемпионата Украины сезона 2014/2015:

1. Евгений Арановский (Киев)

2. Виталий Романов (Днепропетровск)

3. Анатолий Жабченко (Хмельницкий)

Лучший голкипер чемпионата Украины сезона 2014/2015:

1. Денис Бойко, "Днепр" Днепропетровск

2. Андрей Пятов, "Шахтер" Донецк

3. Александр Шовковский, "Динамо" Киев

Лучший молодой игрок (открытие) чемпионата Украины сезона 2014/2015:

1. Валерий Лучкевич, "Днепр" Днепропетровск

2. Марьян Швед, "Карпаты" Львов

3. Сергей Мякушко, "Говерла" Ужгород

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