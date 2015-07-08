Ярмоленко и Ребров стали лучшими по итогам прошлого сезона

Украинская Премьер-лига назвала лауреатов минувшего чемпионата по футболу.

Лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 2014/15 стал бразильский полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра, а победителем конкурса "Честная игра" - луганская "Заря". Все остальные победители номинаций определялись клубами Премьер-лиги и голосованием болельщиков. Лауреаты Премьер-лиги сезона 2014/15: Лучший игрок чемпионата Украины сезона 2014/2015: 1. Андрей Ярмоленко, "Динамо" Киев 2. Евгений Коноплянка, "Днепр" Днепропетровск 3. Алекс Тейшейра, "Шахтер" Донецк Лучший тренер чемпионата Украины сезона 2014/2015: 1. Сергей Ребров, "Динамо" Киев 2. Мирон Маркевич, "Днепр" Днепропетровск 3. Юрий Вернидуб, "Заря" Луганск Лучший арбитр чемпионата Украины сезона 2014/2015: 1. Евгений Арановский (Киев) 2. Виталий Романов (Днепропетровск) 3. Анатолий Жабченко (Хмельницкий) Лучший голкипер чемпионата Украины сезона 2014/2015: 1. Денис Бойко, "Днепр" Днепропетровск 2. Андрей Пятов, "Шахтер" Донецк 3. Александр Шовковский, "Динамо" Киев Лучший молодой игрок (открытие) чемпионата Украины сезона 2014/2015: 1. Валерий Лучкевич, "Днепр" Днепропетровск 2. Марьян Швед, "Карпаты" Львов 3. Сергей Мякушко, "Говерла" Ужгород

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