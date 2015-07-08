Ярмоленко и Ребров стали лучшими по итогам прошлого сезона
Украинская Премьер-лига назвала лауреатов минувшего чемпионата по футболу.
Лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 2014/15 стал бразильский полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра, а победителем конкурса "Честная игра" - луганская "Заря".
Все остальные победители номинаций определялись клубами Премьер-лиги и голосованием болельщиков.
Лауреаты Премьер-лиги сезона 2014/15:
Лучший игрок чемпионата Украины сезона 2014/2015:
1. Андрей Ярмоленко, "Динамо" Киев
2. Евгений Коноплянка, "Днепр" Днепропетровск
3. Алекс Тейшейра, "Шахтер" Донецк
Лучший тренер чемпионата Украины сезона 2014/2015:
1. Сергей Ребров, "Динамо" Киев
2. Мирон Маркевич, "Днепр" Днепропетровск
3. Юрий Вернидуб, "Заря" Луганск
Лучший арбитр чемпионата Украины сезона 2014/2015:
1. Евгений Арановский (Киев)
2. Виталий Романов (Днепропетровск)
3. Анатолий Жабченко (Хмельницкий)
Лучший голкипер чемпионата Украины сезона 2014/2015:
1. Денис Бойко, "Днепр" Днепропетровск
2. Андрей Пятов, "Шахтер" Донецк
3. Александр Шовковский, "Динамо" Киев
Лучший молодой игрок (открытие) чемпионата Украины сезона 2014/2015:
1. Валерий Лучкевич, "Днепр" Днепропетровск
2. Марьян Швед, "Карпаты" Львов
3. Сергей Мякушко, "Говерла" Ужгород