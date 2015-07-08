За бой с Кличко Фьюри может получить до 5 миллионов фунтов - СМИ

Гонорар британца Тайсона Фьюри за бой с Владимиром Кличко может достичь отметки в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает британское издание Daily Star.

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Как сообщал УНИАН, бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-3, 54 КО) с обязательным претендентом британцем Тайсоном Фьюри (24-0, 18 КО) должен состояться в Дюссельдорфе (Германия) 24 октября.