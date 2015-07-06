Чемпион мира по пятиборью Тимощенко: Я не верил, что могу это сделать

Лидер украинской сборной по современному пятиборью Павел Тимощенко стал чемпионом мира по пятиборью. А компанию на подиуме ему составил партнер по команде Юрий Федечко, взявший "бронзу". Бонусом к медалям украинцы получили лицензии на Олимпиаду в Рио-2016, пишет Сегодня.

После первого вида программы, плавания, Тимощенко занимал 31-ое место, и возможность зацепиться не то что за титул, но даже за пьедестал тогда выглядела маловероятной. Далеко не блестяще началось для украинца фехтование, но после всех положенных дуэлей он занял 15-ое место.

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На конмбайн Тимощенко выходил уже на достаточно комфортной четвертой позиции, отставая на 27 секунд от лидировавшего китайца Ханя и на 21 – от действующего чемпиона мира, россиянина Александра Лесуна. Стрелял украинец по-снайперски, после последнего рубежа обошел Лесуна и получил победу. Хотя это мировое "золото" далось Тимощенко так тяжело, что первые минуты после финиша он даже не радовался, а пытался перевести дыхание.

"Я не верил, что могу это сделать, – признался Павел, который на ЧМ-2014 в Варшаве был 11-м. – После фехтования думал, что потерял все надежды на победу, потому что допустил слишком много ошибок. Я не верил, что возможно все исправить".

Также украинцы были очень близки к награде в эстафете и команде, но в результате финишировали четвертыми. В Берлине не выступала бронзовый призер ОИ-2008 Виктория Терещук, которая накануне прошлогоднего чемпионата мира попала в больницу с аппендицитом и сейчас набирает форму к чемпионату Европы в британском Бате в середине августа.

Напомним, финальная таблица Чемпионата мира по пятиборью выглядит следующим образом:

1. Тимощенко (Украина) – 1477;

2. Лесун (Россия) – 1473;

3. Федечко (Украина) – 1463.