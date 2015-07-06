Президент ФИФА опасается ареста и не покидает Швейцарии

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

На прошлой неделе Блаттер не рискнул приехать в Канаду на финальный матч чемпионата мира среди женщин из-за того, что его могли арестовать американские власти.

"Не потому, что у американцев есть против меня что-то конкретное, а потому, что арест вызовет общественный резонанс. Пока все не решится, я не собирають рисковать и путешествовать", - сказал Блаттер.

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Как известно, в Швейцарии завели уголовное дело в связи с выбором стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2018 и 2022 годов.