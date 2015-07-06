Президент ФИФА опасается ареста и не покидает Швейцарии
14:12, 06 июля 2015Спорт
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Президент ФИФА Йозеф Блаттер воздерживается от путешествий и не покидает родной Швейцарии из-за опасения быть арестованным.
REUTERS
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.
На прошлой неделе Блаттер не рискнул приехать в Канаду на финальный матч чемпионата мира среди женщин из-за того, что его могли арестовать американские власти.
"Не потому, что у американцев есть против меня что-то конкретное, а потому, что арест вызовет общественный резонанс. Пока все не решится, я не собирають рисковать и путешествовать", - сказал Блаттер.
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Как известно, в Швейцарии завели уголовное дело в связи с выбором стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2018 и 2022 годов.
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