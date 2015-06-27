Боксер Манукян стал серебряным призером Европейских игр

Вместе с тем, он приносит Украине серебряную награду, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В течение турнира боксер провел четыре напряженных поединка, во всех одержав победы. В одном из предварительных боев Геворг Манукян получил травму и вчерашний полуфинальный победный бой провел на ее фоне. Врачи как в течение предыдущих дней, так и до последнего момента, прилагали все усилия для восстановления спортсмена, но состояние здоровья пока не позволяет ему выйти в ринг.

Тем не менее, наш юный боксер получил серебряную медаль и лицензию для участия в чемпионате мира.

Теперь спортсмену нужно как можно быстрее восстановиться для успешной подготовки к мировому первенству, которое пройдет вскоре и станет основным квалификационным этапом к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.