"Бавария" купит игрока "Шахтера" Косту за 35 миллионов евро

Информацию о переходе полузащитника в интервью Dolce Sport подтвердил главный тренер «горняков» Мирча Луческу, сообщает Lenta.ru.

По его словам, интерес к Косте проявлял также итальянский «Интер» (Милан). Переговоры о продаже игрока велись с зимы. «В "Шахтере" Дуглас уже не мог прогрессировать дальше», — заявил наставник.

Румынский специалист поделился видением будущего Косты в «Баварии». По его мнению, 24-летний бразилец способен полноценно заменить голландского хавбека Арьена Роббена, выступающего за мюнхенцев с 2009 года.

По информации Sport1.de, сумма трансфера составит 35 миллионов евро, а контракт Косты с «Баварией» будет рассчитан на четыре года.

Дуглас Коста перешел в «Шахтер» в январе 2010 года. Тогда клуб Рината Ахметова потратил на покупку бразильца 6 миллионов евро. Полузащитник провел в составе «горняков» 170 матчей, забил 33 мяча и стал пятикратным чемпионом Украины. С 2014 года регулярно привлекается в сборную Бразилии.