Блаттер опроверг сообщения о готовности уйти в отставку

"Я не подавал в отставку, а доверил свое будущее на рассмотрение внеочередного конгресса ФИФА. Я еще не созрел ни для музея, ни для восковой фигуры", - подчеркнул Йозеф Блаттер, передает Lenta.ru со ссылкой на Blick. Британская газета The Independent предположила, что он вновь выставит свою кандидатуру на выборах президента ФИФА.

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Внеочередное заседание исполнительного комитета ФИФА, на котором определится дата голосования, пройдет 20 июля в Цюрихе. До выборов Йозеф Блаттер продолжит исполнять обязанности президента.

2 июня, спустя четыре дня послепереизбрания на пятый срок, на экстренной пресс-конференции в Цюрихе чиновник объявил об уходе с поста главы ФИФА. В связи с этим он был назначен исполняющим обязанности.

В конце мая, накануне президентских выборов в ФИФА, швейцарская полиция арестовала 9 чиновников организации по подозрению во взяточничестве.