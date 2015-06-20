Украинец Омельчук занял 4 место в стрельбе на Европейских играх
10:38, 20 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финал I Европейских игр в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м., где украинец Олег Омельчук занял 4-е место.
noc-ukr.org
Финальный результат нашего спортсмена - 147.9 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Вторую подряд победу на этих стартах одержал Дамир Микеч из Сербии, который выбил 192,2 балла. Словак Павол Копп набрал 187,5 балла, Абдулла Омер Алимоглу из Турции набрал 167,1 балла.
Позже в субботу будут разыграны еще две награды в стрельбе.
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