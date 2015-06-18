Чемпион Евроигр Верняев: "Родители – мой самый главный талисман"

Новоиспеченный чемпион первых в истории Европейских игр по спортивной гимнастике Олег Верняев сразу после триумфа прокомментировал пресс-службе НОК Украины свое выступление и обратился к спортивным болельщикам.

«На мой взгляд, мне удалось обойти соперников благодаря сложности моей программы. Думаю, я уже ее «накатал». Хотя есть еще некоторые проблемы. В Баку я ехал защищать свои титулы. С одной стороны, кажется, что это не так сложно, но с другой – понимаю, что ответственности еще больше. Думаю, после Европейских игр можно будет бороться за титул абсолютного чемпиона мира», - заметил Олег.

«Хочу выразить искренние слова благодарности всем тем, кто поддерживал меня на трибунах. Я всех слышал и эта поддержка мне очень помогла. Для меня всегда очень важна поддержка со стороны тренеров, болельщиков, моих родных. В последнее время на соревнования со мной приезжают мои родители. Они – мой самый главный талисман», - отмечает наш чемпион.

«Хочу обратиться ко всем нашим болельщикам-соотечественникам! Друзья, болейте за Украину, а мы будем приносить вам и родной стране медали. У нас впереди много финалов, будьте с нами», - сказал Олег Верняев.