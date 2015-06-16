Призер Евроигр Лавренчук: "Я была близка к тому, чтобы склонить преимущество на свою сторону"

Новоиспеченная обладательница серебряной медали I Европейских игр по женской борьбе Татьяна Лавренчук прокомментировала пресс-службе НОК Украины свое выступление на престижном турнире и поделилась впечатлениями от пребывания в Баку.

«В целом, я довольна своей борьбой на этом турнире, но в финальной встрече причиной моего поражения стало волнение. Видимо, потому что раньше я никогда не выступала на турнире такого уровня. Я очень нервничала, но все же была близка к тому, чтобы склонить преимущество на свою сторону», - сказала наша спортсменка.

Татьяна добавила: «Очень рада, что достигла главной цели – и принесла Украине медаль Европейских игр».

«Мне очень понравилась организация этих соревнований и турнира по вольной борьбе в частности. В Баку я уже в третий раз. Хочу отметить, что в украинских спортсменов здесь всегда хорошо относятся, любят нашу страну», - отметила украинка.

Борец также сказала, что сразу после возвращения в Киев продолжит тренировки, примет участие в турнире в Польше, после чего будет усиленно готовиться к чемпионату мира.