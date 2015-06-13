Димитрий Тимченко: "Очень рад открыть счет украинских медалей на Европейских играх"

Новоиспеченный серебряный призер по греко-римской борьбе I Европейских игр в Баку Димитрий Тимченко прокомментировал пресс-службе НОК завоевание исторической медали для украинской сборной.

«Я очень доволен, что мне удалось завоевать серебряную медаль. Конечно я мечтал о «золоте», но серебряная награда – это прекрасный результат, тем более, надеюсь, задал хороший запала для всей нашей сборной на первых Европейских играх!, - отметил Димитрий. - Очень рад, что открыл счет украинских медалей на этом престижном турнире».

«Эти Игры полезны еще тем, что здесь я смог испытать свои умения на будущее. Дальше буду готовиться к чемпионату мира, который станет главным отборочным стартом на Олимпийские игры-2016. Буду шагать к своей мечте – завоеванию Олимпийской медали», - добавил наш призер.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого дня соревнований Европейских игр на счету сборной Украины одна награда - серебро Тимченко в борьбе.