Теннисистка Свитолина установила новый рекорд Украины в рейтинге WTA

20-летняя харьковчанка благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос поднялась на 17-е место в мировой классификации, сообщает Теннисный портал Украины.

Так высоко в рейтинге WTA еще не поднимался никто из отечественных спортсменок. Предыдущий рекорд - 19-я позиция - установила в апреле 2008 года киевлянка Алена Бондаренко.

Отметим, что в мае 2015 Свитолина повторила этот рекорд.

Леся Цуренко на этой неделе занимает 66 строчку (опустилась на 2 позиции). Катерина Бондаренко поднялась на 117-е место (+21) и стала третьей ракеткой Украины. К слову, Екатерина - первая представительница Украины, кому удалось выйти в четвертьфинал турнира Большого Шлема (в 2009-м году она играла в четвертьфинале Открытого чемпионат США).

Марина Заневская - на 138-м месте, Катерина Козлова - на 149-м (дончанка лишилась всех очков и призовых, заработанных на турнирах, начиная с Дубая).

Кроме того, отметим, что 16-летняя киевлянка Ольга Фридман установила новый личный рекорд - 484 место.

Лучшими среди украинок в парном разряде являются: Ольга Савчук (61), Людмила Киченок (62) и Надежда Киченок (67).

В мужском рейтинге лучшим среди украинцев остается Сергей Стаховский, который поднялся на 49-е место (+5). Александр Долгополов опустился на 75-ю строчку (-6). Илья Марченко на этой неделе занимает 119-ю позицию (+8), Денис Молчанов - 272 (+7), а Владислав Манафов - 438 (-20).

Как сообщал УНИАН, победителем Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде стала Серена Уильямс (США), завоевав 20-й титул турниров серии "Большого шлема" в карьере. Мужской турнир выиграл Стансислас Вавринка (Швейцария), который во 2-й раз стал победителем соревнования серии "Большого шлема".