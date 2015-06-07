BBC выяснила, куда Уорнер направил деньги ФИФА

ВВС удалось выяснить, как потратили 10 миллионов долларов, которые перечислила Международная федерация футбола на счета, которые контролирует бывший вице-президент Джек Уорнер.

Уорнер является одним из 14 человек, против которых власти США 27 мая предъявили обвинения по делу о коррупции в ФИФА, пишет BBC Украина.

Деньги должны были пойти на развитие футбола в странах Карибского бассейна. Но, согласно документам, с которыми ознакомилась ВВС, Уорнер направил их на другие цели.

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Больше всего - 4,86 миллиона долларов, перечислили на счет крупной торговой сети в Тринидаде и Тобаго на родине бывшего футбольного функционера.

Американские прокуроры говорят, что большая часть этой суммы была возвращена Уорнеру, но уже в национальной валюте.

Еще одна статья расходов - 1,6 миллиона. Деньги перечислили в качестве выплат по займам и кредитным картам экс-чиновника, а еще 360 тысяч сняли лица, связанные с Уорненром.

Раньше Джек Уорнер обещал рассказать всю правду о коррупции в ФИФА. При этом он настаивает, что лично ни в чем не виноват.