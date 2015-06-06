Лига чемпионов, Финал, "Ювентус" - "Барселона" - 1:3: онлайн-трансляция

Сегодня в Берлине состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором сойдутся итальянский "Ювентус" (Турин) и испанская "Барселона".

"Ювентус" пробился в финал впервые за 12 лет и постарается выиграть турнир в третий раз, тогда как "Барселона" сделает все, чтобы завоевать трофей в пятый раз и в четвертый за последние десять лет.

Победа в Берлине станет для любого из тренеров идеальным окончанием дебютного сезона в клубе. Массимилиано Аллегри выиграл в свой первый год с "Юве" чемпионат Италии, а Луис Энрике сделал то же в Испании с "Барселоной".

Обе команды также завоевали Кубки своих стран, то есть победа в Лиге чемпионов позволит им оформить своеобразный "золотой хет-трик". Для "Барселоны" он станет вторым в истории, так как она уже проворачивала подобное в сезоне 2008/09. "Юве" раньше такое сделать не удавалось ни разу в истории. Помимо каталонцев три главных для себя турнира за сезон выигрывали "Селтик" (1967), "Аякс" (1972), ПСВ (1988), "Манчестер Юнайтед" (1999), "Интернационале" (2010) и "Бавария" (2013).

Для "Юве" это будет восьмой финал Кубка европейских чемпионов. В семи предыдущих туринцы побеждали лишь дважды. В свою очередь, "Барселона" в восьмой раз сыграет в финале турнира. В семи предыдущих случаях она четырежды брала верх и трижды терпела поражения.

На котировках букмекерских контор в сегодняшней игре фаворитом является "Барселона" ставки на победу которой в основное время принимаются с коэффициентом 1,6 к 1. В то же время, ставки на ничью принимаются из расчета 3,97 к 1, а на победу "Ювентуса" - 5,48 к 1.

На победу "Барселоны" в дополнительное время или серии пенальти коэффициент составляет 1,14 к 1, а на победу "Ювентуса" - 4,96 к 1.

Матч "Ювентус" - "Барселона" начнется в 21.45 по киевскому времени. УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Ювентус: 1. Буффон, 15. Барцальи, 33. Эвра, 26. Лихтштайнер, 19. Бонуччи, 6. Погба, 23. Видаль, 8. Маркизио, 21. Пирло, 9. Мората, 10. Тевес

Запасные: 30. Сторари, 5. Огбонна, 11. Коман К., 20. Падоин, 27. Стураро, 37. Перейра, 14. Льоренте

Барселона: 1. Тер Штеген, 22. Дани Алвес, 3. Пике, 5. Бускетс, 8. Иньеста, 14. Маскерано, 18. Альба Жорди, 4. Ракитич, 9. Суарес, 10. Месси, 11. Неймар

Запасные: 13. Браво, 15. Бартра, 12. Рафинья, 21. Адриано Коррея, 24. Матье, 6. Хави, 7. Педро

Впереди - завершающий и, одновременно, главный матч сезона. И даже при всей очевидности прогнозов исключать упорную и равную борьбу никак нельзя. "Юве" - команда-имя, "Юве" - команда-легенда, в конце концов, "Юве" - победитель "Реала" в полуфинале.

В общем, приготовимся к БОЛЬШОМУ футболу. Только таким может быть финал Лиги чемпионов УЕФА.

Как и полторы недели назад, перед финалом Лиги Европы "Днепр" - "Севилья", перед этим матчем была красивая церемония финала. Даже очень красивая церемония получилась.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Ювентус" начинает... И теряет мяч через 18 секунд. Аут в пользу каталонцев.

2. "Барселона" теряет мяч в обороне и Тевес бьет по воротам с разворота - намного выше ворот.

3. Еще одна атака итальянцев заканчивается розыгыршем углового. "Барселона" отбилась. Тем не менее, чувствуется очень большое волнение фаворита.

4. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! РАКИТИЧ!!!! 0:1!!!

5. Первая же атака "Барсы" - пас Неймара и гол Ракитича. Всего второй гол в этом сезоне в матче ЛЧ. Но какой важный...

6. Теперь нервничает "Юве". Иньеста получает по ногам в центре поля, практически, на ровном месте. Судья пока ограничивается устным внушением.

7. Атака "Барсы" - завершается вторым подряд фолом Видаля.

8. Опаснейшая контратака "Ювентуса" - Видаль завершал ударом с ходу, выше ворот.

9. Ответ "Барсы" - удар Неймара в угол оказалс чуть неточным. Мяч пролетает над крестовиной.

10. Минутное затишье. "Барселона" контролирует мяч в центре поля.

11. Предупреждение Видалю - третий грубыл фол подряд этого игрока. На сей раз, против Бускетса.

12. Эвра фолит против Месси в центре поля. "Юве" никак не может взять мяч под свой контроль.

13. Барцальи отобрал мяч у Суареса в потенциально опаснейшей атаке "Барсы".

14. БУФФОН!!! Потрясающий сейв вратаря, предотвративший второй гол в ворота "Юве". Бил по воротам Бускетс.

15. Месси и Неймар разыграли штрафной, но защитники были начеку - угловой.

16. Ракитич опасно подал угловой, но мяч после удара Маскерано прошел выше ворот.

18. Видаль пыталася обострить ситуацию у ворот "Барсы", но пас в центр штрафной оказался слишком неточным...

19. Погба сделал еще одну попытку обострить ситуацию - вновь Маскерано выручает свою команду.

20. Похоже, "Ювентус" приходит в себя после шокирующего начала....

22. Мората бил с опаснейшей дистанции, но Альба сумел помешать оппоненту в последний момент - мимо ворот.

23. Суарес едва но получил травму в столкновении в центре поля. Вместе с тем, стоит признать, игра пока не грубая.

24. Маркизио наносил удар с дальней дистанции - выше ворот.

25. "Барселона" быстро открыв счет отчаянно пытается "засушить" игру. Соперник этому не совсем удачно сопротивляется.

26. Неймар бил по воротам - для Буффона это совсем несложный удар.

27. Улговой зарабатывает "Барса" - навес с фланга был заблокирован защитниками.

28. Пирло выбивает мяч в аут после розыгрыша углового. "Барса" нарочито спокойна и медленна.

29. Эвра нарушает правила в борьбе с Ракитичем в центре поля. Вновь борьба за мяч.

30. И еще один грубый фол от "Юве". Бонуччи воткнулся в Суареса - судья обходится в этой ситуации без "горчичника".

31. Затяжная атака "Барсы" завершается ошибкой после навеса с фланга - защитники "Юве" выбивают мяч к центру поля.

32. Тевес нарушил правила на Месси в центре поля. Нарушений гораздо больше, нежели осмысленной атакующей игры.

33. Эвра прострелил в штрафную с фланга - защитники "Барсы" выбили мяч.

34. Угловой зарбатывает "Ювентус". Первый момент за минут пять у ворот каталонцев.

35. Пирло и Ко разыграли угловой, но ичего толком не приудмали - мячом спокойно овладел вратарь "Барсы".

36. Игроки "Юве" в бешенстве атакуют судью - вроде как сбили Погба. Пенальти?

37. Красивая атака "Барселоны" завершается фолом Месси в атаке. Лео воткнулся в защитника...

38. СУАРЕС!!!! Целил в дальний угол, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги, с внешней стороны ворот...

39. И еще один шанс для Суареса. Удар отбил Буффон.

40. Угловой подала "Барса" неудачно, защитники на высоте.

41. Погба грубо нарушил правила на Месси. Снова нарушение правил в центре поля.

42. "Барса" вновь "кататет" мяч в центре поля...

43. СУАРЕС!!! Вновь остался один перед воротом, но не смог допрыгнуть до верхового паса.

44. Месси продемонстировал шикарный дриблинг в штрафной соперника, но уже вместе с мячом выбежал за пределы поля. Не хватило длины поляны Лео.

45. Судья ничего не добавил к основному времени тайма.

ПЕРЕРЫВ

Что же... Игру испортил быстрый гол Ракитича? Первый тайм показал, что все идет к этому. После гола "Барса" успешно "закрылась", а у "Юве" ничего не получается в отборе мяча. По сути, у туринской команды не было даже настоящего голевого момента, для того чтобы сравнять счет. Так, полумоменты...

В этой ситуации много зависит от тренерских решений. Аллегри неоднократно показывал себя отличным стратегом. И сейчас именно тот момент, чтобы проявить свои лучшие качества.

Иначе мы рискуем увидить унылый финал Лиги чемпионов. Каким, собственно, он пока и получается...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. "Барса" рзвела мяч с центра поля и провела атаку - Погба выиграл борьбу у Суареса, не сумевшего обработать мяч после паса Месси.

47. Ответ "Юве" - Пирло навесил со штрафного - Пие выбил мяч на угловой.

48. После подачи углового Пике вновь выбил мяч.

49. СУАРЕСССС!!!!!! В ответной контратаке "Барсы" бил из выгоднейшей позиции - Буффон отбил мяч. Угловой в исполнении оказался неопасным.

50. Атака "Ювентуса" - Пас на Эвра из центра поля оказался лишним. Патрис был вне игры...

51. МЕССИ... Шикарный момент для Лео, но основнйо голеадор "Барсы" бьет мимо ворот.

52. Месси активно включился в игру. Но начать полноценную атаку у него не получилось. Партнеры загубили момент.

53. Теперь момент для Суареса, но тот проигрывает борьбу защитникам "Юве". Мяч у Буффона.

54. Алвес и Пике разыгрывают мяч на своей половине поля. "Барса" вполне удовлетворена положением вещей на поле.

55. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МОРАТА!!!!!! 1:1!!! БАРСА ДОИГРАЛАСЬ!!!!

56. Атаку "Юве" должен был завершать Тевес, но попал во вратаря из выгоднейшей ситуации. Мората был безупречен на добивании. В пустые ворота...

57. Пике нарушает правила в борьбе в центре поля. "Юве" атакует...

58. Мората завершал подачу штрафного ударом головой - выше.

59. Теперь Видаль пыталс обострить ситуацию - попал в защитника "Барсы". Как же встрепенулся "Юве"!

60. Неймар и Месси пытались "сообразить" на двоих. Защитники "Юве" вовремя вернулись на позиции. ПОЛУЧАЕТСЯ ФИНАЛ!!!

61. Месси не дотянулся до мяча после паса из глубины поля. "Барса" отчаянно пытается вернуть себе инициативу.

62. ТЕВЕС!!!! Удар с шикарной позиции, с линии штрафной, прямо по центру бил - выше ворот.

63. Иньеста отдал практически идеальный пас на Суареса - Буффон был чуть впереди на мяче в борьбе с уругвайцем.

64. Погба бьет - мяч попадает прямо во вратаря.

65. Теперь уже у "Барсы" ничего не получается в атаке. Соперник не только резв в атаке, но и крайне дисциплинирован в обороне.

66. Месси проиграл борьбу Видаля на фланге. Месси ПРОИГРАЛ...

67. Эвра отдавал верховой пас на Видаля - тому чуть росточка не хватило.

68. Погба сцепился в штрафной с Алвесом - пенальти вроде не было...

69. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! СУАРЕССССССС!!!! 2:1!!! БАРСА!!!

70. Удар Месси отбил Буффон, но на добивание Суареса вратаря уже не хватило.

71. И тут же Суарес получает предупреждение. Фол в центре поля.

72. НЕЙМАР!!!! Забил гол, но судья посчитал, что рукой забил. Неймар показывает что забил плечом. В любом случае, 3:1 отменяется...

73. Угловой подает "Барса" - Ракитич перестарался, мяч вылетел за пределы штрафной.

74. Месси вновь врезался в защитников, загубив момент.

75. Два угловых подряд подал "Ювентус" - защита соперника на высоте.

76. Теперь "Барселона" зарабатывает штрафной с очень опасной позиции.

77. Месси пробил - намного выше ворот.

78. Замена в "Барсе" - Хави вышел вместо Иньесты.

79. "Юве" вновь подает угловой - Погба замыкал подачу ударом головой, выше.

80. Замена в "Ювентусе" - Перейра вместо Видаля

81. Месси сбили возле кромки поля. Умело тянет время Лео.

82. ПИКЕ!!! Имел шикарный момент, но не смог технично перериграть вышедшего из ворот Буффона.

83. Атака "Юве" завершается невнятным пасом с фланга в центр штрафной - прямо в ноги защитникам каталонцев.

84. Суарес упустил момент не сумев как следует пробить по воротам

85. Замена у "Ювентуса" - Льоренте вместо Мораты.

86. Суарес получил травму в центральном круге в борьбе с Бонуччи. Умело тянет время "Барса"...

87. Атака "Юве" - Перейра не смог обработать как следует мяч. Не хватило исполнительского мастерства.

88. А теперь Эвра теряет мяч и срывает атаку своей команды. К тому же, Эвра еще и травму получает...

89. Замены у "Юентуса" - Коман вместо Эвра.

90. МАРКИЗИО!!!!! Шикарный удар, который отбил вратарь Тер Штеген. Розыгрыш углового ничего не принес туринцам...

90+1. Судья добавляет 5 минут к основному времени матча.

90+2. Замена в "Барселоне" - Матьё вместо Ракитича.

90+3. ТЕВЕС... Удар из выгодной позиции прямо в руки вратарю "Барсы".

90+4. Неймар упустил момент после шикарного паса Месси. Но, заработал угловой, что может быть даже важнее для "Барсы"...

90+5. Штрафной пробьет "Барса" - фол на Суаресе.

90+5. Замена у "Барсы" - Педро вместо Суареса.

90+7. ГОООЛЛЛЛЛЛ!!!! НЕЙМАРРРР!!! 1:3!!!! БАРСА!!!!!

90+8. Классическая "ответка" Барсы после неудачной атаки "Ювентуса"...

ВСЕ!!!!

"БАРСЕЛОНА" - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ!

Спасибо за внимание!

До будущих онлайнов...