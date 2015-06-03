Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в финале Кубка Украины

Аналитик букмекерских контор расписали шансы "Динамо" и "Шахтера" в финале Кубка Украины по футболу, отдав небольшое преимущество действующему чемпиону Украины "Динамо".

Так, на котировках БК "Пари-матч" ставки на победу киевлян принимаются с коэффициентом 2,52 к 1, в то время как на победу "Шахтера" - 2,75 к 1, а на ничью - 3,4 к 1.

В БК "Фаворит" на "Динамо" можно поставить с коэффициентом 2,45 к 1, на "Шахтер" - 2,8 к 1, а на ничью - 3,5 к 1.

Вместе с тем, аналитики БК "Марафон" оценивают шансы как абсолютно равные - по 2,68 к 1, при ставке на ничью - 3,52 к 1.

А ведущий мировой портал онлайн-ставок Betexplorer.com отдают минимальное преимущество "Шахтеру" - 2,52 против 2,53, при ставке на ничью с коэффициентом 3,28 к 1.

Как сообщал УНИАН, 4 июня на столичном НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Игра начнется в 21.00.