Интерпол выдал ордер на арест бывшего крупного чиновника ФИФА

Также выданы ордера на арест бывшего футбольного чиновника из Аргентины и четырех топ-менеджеров крупных корпораций, передает Би-би-си. Это было сделано по запросу США, где проходит расследование самого крупного коррупционного скандала в истории ФИФА.

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Этим шести функционерам предъявлены обвинения, в том числе, в коррупции и сговоре с целью рэкета.

В список вошел глава футбольной ассоциации КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна) Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго, которого американские прокуроры подозревают в получении взятки в размере $10 млн, которая якобы помогла ЮАР добиться проведения у себя чемпионата мира в 2010 году.

Власти ЮАР отрицают, что это было взяткой: по их версии, средства предназначались для развития футбола в странах Карибского региона, где Уорнер пользовался большим влиянием.

Выдан также ордер на арест Николаса Леоса, возглавлявшего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с 1986 по 2013 годы и входившего в исполком ФИФА.

Топ-менеджеры, объявленные в розыск, - аргентинцы и бразилец.

На всех этих лиц выдан "красный ордер": с помощью него Интерпол оповещает своих членов о необходимости найти и арестовать лицо с целью экстрадиции.