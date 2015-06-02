Наталья Жукова стала чемпионкой Европы по шахматам
13:43, 02 июня 2015Спорт
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Украинский гроссмейстер завершила турнир единоличным лидером.
Наталья Жукова выиграла титул чемпионки Европы / xsport.ua
В Чакви (Грузия) завершился чемпионат Европы по шахматам, победителем котором стала украинская шахматистка Наталья Жукова, сообщает официальный сайт соревнований.
В турнире, который проходил по швейцарской системе в 11 туров, участвовали 98 шахматисток.
Жукова набрала 9,5 очков и оказалась единоличным победителем соревнований. 2-е место завоевала Нино Бациашвили (Грузия) – 9 очков, третье - Алина Кашлинская (Россия) – 8.
Еще одна украинка Инна Гапоненко, набравшая 7,5 очка, разделила 4-9 места.
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