Наталья Жукова стала чемпионкой Европы по шахматам

Украинский гроссмейстер завершила турнир единоличным лидером.

В Чакви (Грузия) завершился чемпионат Европы по шахматам, победителем котором стала украинская шахматистка Наталья Жукова, сообщает официальный сайт соревнований. В турнире, который проходил по швейцарской системе в 11 туров, участвовали 98 шахматисток. Жукова набрала 9,5 очков и оказалась единоличным победителем соревнований. 2-е место завоевала Нино Бациашвили (Грузия) – 9 очков, третье - Алина Кашлинская (Россия) – 8. Еще одна украинка Инна Гапоненко, набравшая 7,5 очка, разделила 4-9 места.

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