Освободит ли Тимошенко УЕФА от налогов?

Правительственный комитет по гуманитарным вопросам под председательством вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА будет рекомендовать Кабинету Министров Украины освободить от налогов доходы (прибыли), полученные УЕФА в Украине в результате проведения Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

В частности, комитет одобрил предложение не облагать налогом вознаграждения, которые принадлежат УЕФА в связи с продажей маркетинговых прав или медиа-прав. Также предлагается внедрить временную норму относительно освобождения от уплаты НДС операций по импорту товаров, полученных представительством Оргкомитета УЕФА в Украине. Льготные фискальные условия будут созданы также для заграничных работников УЕФА. В частности, иностранцы, которые вовлечены в организацию в Украине Евро-2012, освобождаются от налога на доходы, независимо от их участия в чемпионате. А именно - в части сумм, выплаченных за выполненные работы или предоставленные услуги (в том числе но не исключительно в виде заработной платы, возмещения расходов и суточные).

Льготные налоговые условия будут действовать лишь на период проведения финальной части Евро-2012.

Правительственный комитет будет рекомендовать Кабмину одобрить изменения в среду – на очередном заседании.