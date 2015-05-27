Главный тренер "Севильи" выведал главный секрет успеха "Днепра"

"Мы много анализировали игру "Днепра". Некоторую информацию получили от Хуанде Рамоса, а также его бывших ассистентов Маркоса Альвареса и Хуана Муньиса. Просто хотели, как можно тщательно изучить соперника. Все трое работали в "Днепре" и хорошо знакомы с ситуацией", - рассказал Эмери, говорится в сюжете ТСН Проспорт.

От поединка он ожидает упорной борьбы. Говорит, "Днепр" играет очень организованно и здорово прессингует. Испанец считает, что один из главных секретов успеха "Днепра" - высокий прессинг.

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"В турнире были команды, которые считали себя явными фаворитами в матчах против "Днепра". Но их ждало разочарование, и об этом не следует забывать", - подчеркнул тренер.

Он добавил, что мотивации его команде добавляет то, что победитель Лиги Европы впервые в этом сезоне попадет в Лигу чемпионов.

"Лига Европы растет, но Лига чемпионов - это заметный шаг вперед. И мы хотим его сделать, - резюмировал Эмери.

Матч состоится сегодня в Варшаве на стадионе "Народовый". УНИАН проведет видео-трансляцию матча финала Лиги Европы "Днепр-Севилья". Игра стартует в 21:45.