На НСК "Олимпийский" проводили сборную Украины на Европейские игры в Баку

Уже через 20 дней азербайджанская столица будет принимать более 6 тысяч атлетов Старого Света на первых в истории Играх континента.

На престижном турнире Украину будет представлять 243 спортсмена, среди которых действующие Олимпийские чемпионы, триумфаторы мировых первенств и чемпионатов Европы.

Главную спортивную арену страны посетили украинские атлеты - представители каждого вида из программы Игр-2015.

Во время праздника гости имели прекрасную возможность ближе познакомиться с азербайджанской культурой. Союз азербайджанской молодежи в Украине вместе с Национальным олимпийским комитетом Украины презентовали гостям интересную музыкальную программу и танцевальные номера.

«Олимпийский день - это большой праздник спорта, который отмечается во всем мире и дает возможность каждому разделить уникальные и универсальные олимпийские ценности, сделать шаг на встречу здоровому образу жизни и почувствовать себя настоящим олимпийцем», - сказал во время мероприятия президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны обратился к атлетам, которые будут представлять Украину в Баку: «Каждый из вас впишет свое имя в историю международного спорта, открыв ее новую страницу. Все мы гордимся вами и верим в вас! Уверен, что вы приложите максимум усилий, чтобы продемонстрировать свой лучший результат».

В рамках мероприятия также состоялась презентация новой формы украинской сборной компании PEAK Sport. Моделями выступили члены команды на Европейских играх - гимнастка Елена Дмитраш и представитель спортивной аэробики Владимир Дорошенко.

Благодаря договоренности, достигнутой Национальным олимпийским комитетом Украины с известной компанией PEAK Sport, которая стала официальным поставщиком одежды Олимпийской сборной Украины и партнером НОК до 2020 года и обеспечит экипировкой украинские сборные на зимних и летних Олимпийских, Юношеских Олимпийских играх, Европейских играх и Европейских юношеских олимпийских фестивалях.

Комплект включает в себя спортивную (несоревновательную) экипировку для повседневного использования при различных погодных условиях и форму для официальных и торжественных мероприятий.

Во время спортивного праздника на НСК «Олимпийский» эстафету успешного прошлогоднего выступления на Юношеских Олимпийских играх в Нанкине именитым спортсменам передали юные триумфаторы ЮОИ-2014 пятиборец Антон Кузнецов и легкоатлетка Юлия Левченко. Из рук молодых чемпионов национальный флаг получили Олимпийская чемпионка и двукратная призерка Олимпийских игр по пулевой стрельбе Елена Костевич, действующий чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Олег Верняев, вице-чемпионка мира по тхэквондо Ирина Ромолданова, член сборной Украины по пляжному футболу Виктор Пантелейчук.

В рамках Олимпийского дня все желающие имели возможность принять участие в олимпийской разминке, различных дригух мероприятих, пообщаться с прославленными атлетами – Натальей Добрынской, Алексеем Торохтием, Еленой Пидгрушной, Юлией Джимой, Ольгой Харлан, Жаном Беленюком и другими, а также впервые в истории празднования Дня пробежать непосредственно по легкоатлетическим дорожкам стадиона.

Олимпийский день «На пути к І Европейским играм в Баку» в столице дал старт другим городам Украины. Праздник спорта будет шагать по всей стране – ее маленьким городкам и мегаполисам, где его будут отмечать пробегами, спортивными соревнованиями, творческими конкурсами и викторинами на олимпийскую тематику.