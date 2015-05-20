Две украинские теннисистки из четырех вышли во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции

Во второй раунд вышли Екатерина Бондаренко и Марина Заневская, сообщает официальный сайт турнира.

Бондаренко обыграла Шуко Аояма (Япония) - 6:1, 6:4, а Заневская в двух партиях одолела француженку Миртиль Гёргес - 6:2, 6:3.

В свою очередь, Анастасия Васильева проиграла Яне Чепеловой из Словакии - 5:7, 3:6, а Юлия Бейгельзимер не смогла обыграть Джессику Пегулу (США) - 4:6, 3:6.

Сегодня вечером в рамках второго круга квалификационных соревнований также состоится "украинское дерби" в мужском одиночном разряде, где сойдутся Илья Марченко и Денис Молчанов.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир.

В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" пройдет с 25 мая по 7 июня.