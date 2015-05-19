Поступок с гимном Канады может стоить хоккеистам России медалей ЧМ - олимпийский чемпион Кожевников

В частности, команду могут лишить серебряных медалей турнира, заявил прославленный хоккеист в интервью Газете.ру.

"Насколько мне известно, в качестве наказания за уход команды с церемонии награждения после финального матча чемпионата мира сборная России может быть лишена серебряных медалей. Такой вариант точно рассматривается", - сказал Кожевников.

Как сообщал УНИАН, ранее президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что решение о наказании для сборной России будет принято в ближайшие дни, когда все официальные лица Федерации вернуться из Чехии на место дислокации международной федерации в Швейцарию.

Сами же россияне объяснили демарш на чемпионате мира организационными просчетами. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пояснил, что спортсмены попросту не поняли, что им следует задержаться на льду и выполнить все формальности.

Финальный матч ЧМ по хоккею, состоявшийся в Праге (Чехия) завершился разгромной победой сборной Канады со счетом 6:1.