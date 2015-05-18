Арбитром финала Лиги Европы станет англичанин Аткинсон

Главным арбитром матча будет 44-летний англичанин Мартин Аткинсон, имеющий международную категорию с 2006 года и работавший прежде на 67 играх в турнирах УЕФА, сообщает официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне он обслужил восемь матчей Лиги чемпионов и один поединок Лиги Европы. В частности, он был главным судьей первого полуфинального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом".

В Варшаве ему будут помогать линейные рефери Майкл Малларки и Стивен Чайлд. Четвертым арбитром будет чех Павел Краловец, а двумя дополнительными помощниками рефери стали Энтони Тейлор и Андре Марринер. Еще один англичанин, Джейк Коллин, стал резервным помощником арбитра.

Решающая встреча еврокубка с участием "Днепра" (Днепропетровск) и "Севильи" (Испания) пройдет 27 мая на стадионе "Национальный" в Варшаве

Кроме того, главным арбитром финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором 6 июня "Ювентус" сыграет с "Барселоной", назначен турок Джюнейт Чакыр.