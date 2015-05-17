Суркис: Мы выстрадали это чемпионство

Об этом президент "Динамо" заявил в эфире телеканала 2+2.

"Мы выстрадали это чемпионство, ведь пять лет не были чемпионами. Сегодня мы победу тоже выстрадали. Была тяжелая игра, но ребята очень хотели добыть это золото в Киеве при своих болельщиках", - отметил президент клуба.

На вопрос, приятно ли быть облитым шампанским, Суркис сказал: "Приятно быть облитым и водкой, и вином – чем угодно. Думаю, сейчас соберемся с ребятами и отметим, но у нас 20-го очень важная игра. Как я говорил в начале сезона, мы должны двигаться постепенно. Это чемпионство дорогого стоит. Несмотря на то, что мы 14-кратные чемпионы, но это очень дорогое чемпионство – одно из самых тяжелых. Очень тяжело возвращать трофеи".

Также, президент "Динамо" заявил: "В следующем сезоне будем ставить те же задачи и цели – выиграть чемпионат Украины. Сейчас нужно достойно закончить сезон и попасть в финал Кубка Украины. Желательно положить медали в кубок. А дальше нужно отдохнуть и с новыми целями готовиться к Лиге чемпионов. Поздравляю всех болельщиков – 50 на 50 это их победа вместе с командой. В этом году поддержка была ощутима. Киев соскучился за этими золотыми медалями".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" выиграло у "Днепра" (1:0) и досрочно, за два тура до окончания соревнований УПЛ стало чемпионом Украины.