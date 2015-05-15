УЕФА завел дисциплинарное дело против днепропетровского "Днепра"
19:16, 15 мая 2015Спорт
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Против "Днепра" заведено дисциплинарное дело за нарушение во время полуфинала с "Наполи".
УНИАН
УЕФА завел дисциплинарное дело против днепропетровского "Днепра" после ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Наполи", - сообщает Gazeta.ua.
Так, против команды Мирона Маркевича предъявлены обвинения в неспортивном поведении за получение более 5 желтых карточек, а также в неправомерном поведении болельщиков.
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В частности, речь идет о вторжении на поле, расистское поведение, использование и бросание на поле пиротехнических средств.
Кроме этого, команда обвиняется в нарушения в организации матча (блокирование лестниц).
Сообщается, что нарушения будут рассмотрены КДК УЕФА 21 мая.
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