УЕФА завел дисциплинарное дело против днепропетровского "Днепра" после ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Наполи", - сообщает Gazeta.ua.

Так, против команды Мирона Маркевича предъявлены обвинения в неспортивном поведении за получение более 5 желтых карточек, а также в неправомерном поведении болельщиков.

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В частности, речь идет о вторжении на поле, расистское поведение, использование и бросание на поле пиротехнических средств.

Кроме этого, команда обвиняется в нарушения в организации матча (блокирование лестниц).

Сообщается, что нарушения будут рассмотрены КДК УЕФА 21 мая.