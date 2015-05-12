"Барселона" стала первым финалистом Лиги Чемпионов

В Мюнхене (Германия) завершился ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Бавария" принимала испанскую "Барселону" и выиграла со счетом 3:2. Но, с учетом более крупной домашней победы в Испании - 3:0, в финал вышла "Барселона".

Игра в Мюнхене началась с массированных атак "Баварии", которой необходимо было отыгрывать отставание в 3 мяча. И уже на 8-й минуте Мехди Бенатиа открыл счет. Но, спустя 6 минут, на 14-й, Неймар сравнял результат, а на 29-й минуте бразильский легионер "Барселоны" сделал дубль и вывел свою команду вперед - 1:2.

Несмотря на практически потерянные шансы на выход в финал, хозяева поля до конца боролись в данном конкретном матче и заслужили победу. На 58-й минуте Роберт Левандовски сравнял счет, а на 74-й - Томас Мюллер забил победный гол мюнхенцев в этом матче.

Таким образом, "Бавария" уступила по сумме двух матче со счетом 3:5.

Соперником "Барселоны" в финале станет победитель пары "Ювентус" (Турин, Италия) - "Реал" (Мадрид Испания), который определится в среду, 13 мая. В первом матче "Ювентус" выиграл на своем поле со счетом 2:1.