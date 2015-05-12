Украинские бадминтонисты завоевали три медали на этапе Кубка Европы в Словении
14:30, 12 мая 2015Спорт
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Чемпионы Украины Дмитрий Завадский и Мария Улитина стали победителями соответственно в мужской и женской одиночных категориях, а Артем Почтарев завоевал третье место на этапе Кубка Европы уровня International Series.
Мария Улитина выиграла этап Кубка Европы / fbubadminton.org.ua
Турнир, который дал старт отбора на Олимпийски игры-2016 проходил в городе Медводе (Словения), сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
Завадский (76-й в мировом рейтинге), "посеянный" организаторами вторым, в финале переиграл финского спортсмена Калле Колйонена (196-й) - 12:21, 21:19, 22:20.
Улитина (78-я) также была второй "сеяной". Мария в финале одержала победу над представительницей Дании Мией Блихвельд (124-я) - 17:21, 21:17, 21:12.
Таким образом, украинцы завоевали первые очки, идущие в зачет для получения олимпийской лицензии на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.
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