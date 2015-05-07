Лига Европы, 1/2 финала, "Наполи" - "Днепр" - 1:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Неаполе (Италия) состоится матч Лиги Европы УЕФА, в котором "Наполи" примет днепропетровский "Днепр".

Это будет первая игра 1/2 финала соревнований.

"Днепр" впервые сыграет в полуфинале еврокубков, но удручающая статистика встреч с итальянскими клубами и последних выездных матчей говорит не в пользу днепропетровцев.

Соперники встречались на групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2012/13. "Днепр" под руководством Хуанде Рамоса выиграл дома со счетом 3:1, но в ответном матче победил"Наполи" с Вальтером Маццари у руля - 4:2. Эдинсон Кавани оформил покер в домашней встрече, а в целом в двух матчах с "Днепром" уругвайский легионер "Наполи" забил пять голов.

Кстати, "Днепр" - единственная украинская команда, с которой играл "Наполи".

А вот статистика "Днепра" в играх с итальянцами более обширна, но негативна. В восьми матчах в турнирах УЕФА днепропетровский клуб выиграли лишь 1 раз, при 1 ничьей и 6 поражениях (дома - В1 Н1 П2, на выезде - В0 Н0 П4). Днепропетровцы проиграли пять последних поединков против итальянцев, включая оба матча с миланским "Интером" на групповом этапе нынешней ЛЕ.

Наставник "Днепра" Мирон Маркевич считает, что шансы "Наполи" на победу в полуфинале Лиги Европы УЕФА чуть выше, но его команда обещает дать бой: "Я пересмотрел много матчей "Наполи". Хосе Кальехон, Гонсало Игуаин, Марек Гамшик - это серьезные игроки. Прежде всего надо подумать над тем, как им не дать сыграть так, как они привыкли. Думаю, что шансы у "Наполи" достичь финала выше - 60 на 40 процентов в пользу итальянского клуба. В своей штрафной мы стоять не собираемся. Нужно будет аккуратно сыграть в центре поля и сделать ставку на контратаки. Нельзя играть против "Наполи" так, как это делал "Милан" в воскресенье в серии А. Неаполитанцы выиграли со счетом 3:0, однако мы помним о том, что соперник не только много забивает, но и немало пропускает".

На котировках букмекерских контор фаворитом также считается "Наполи", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,35 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 4,83 к 1, а на победу "Днепра" - 8,77 к 1.

Матч "Наполи" - "Днепр" начнется в 22.05 по киевскому времени. Трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Наполи: 45. Андухар, 5. Бритос, 31. Гулам, 11. Маджо, 33. Альбиоль, 8. Жоржиньо, 19. Лопес Д., 17. Гамшик, 7. Кальехон, 9. Игуаин, 24. Инсинье

Запасные: 1. Рафаэл Кабрал, 4. Энрике, 26. Кулибали, 14. Мертенс Д., 77. Гаргано, 88. Инлер, 23. Габбьядини

Днепр: 71. Бойко, 6. Лео Матос, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка

Запасные: 16. Лаштувка, 2. Влад, 39. Сваток, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 99. Матеус, 11. Селезнев

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Наполи" развел мяч с центра поля, первая атака захлебнулась на подступах к штрафной. Защитники "Днепра" бдительны...

2. Угловой подавали хозяева поля - Дуглас выбил мяч из штрафной.

3. Ответ "Днепра" также неудачен - команды пока делают акцент на плотную оборону.

4. Положение вне игры у Кальехона. Мог существенно обострить атаку "Наполи" в этом эпизоде.

5. И вновь не получается ответ у "Днепра" - мяч уходит за лицевую линию.

6. Кальехон решил нанести удар с ходу, но мяч не лег на ногу как следует. Получился пас защитнику "Днепра"...

7. Игуаин навешивал с фланга в штрафную, мяч прилетел прямо в руки вратарю "Днепра" Бойко.

8. Ответ "Днепра" - Коноплянка простреливал с левого фланга, но защитники выбили мяч в аут.

9. Вторая волна атаки завершилась тем, что Калинич проиграл верховую борьбу защитнику итальянцев - мяч отскочил к вратарю.

10. Шикарный удар из-за пределов штрафной Инсинье - мяч от крестовины уходит за лицевую линию.

11. Игуаин выходил на опасный прострел партнера с фланга, но не сумел пробить по воротам, потеряв равновесие в борьбе с защитником.

12. Угловой подавали итальянцы, но мяч ушел за линию ворот.

13. Коноплянка проиграл борьбу за мяч у боковой линии, не успел сместиться.

14. Пока итальянцы не форсируют события, хотя и в игре в медленном темпе их преимущество хорошо прослеживается.

15. Угловой подал "Наполи" - защитники "Днепра" вновь вынесли мяч ближе к центру поля.

16. Хозяева катают мяч в центре поля.

17. Игуаин хорошо открылся, но мяч до него не дошел благодаря стараниями защитников "Днепра". Мог быть очень опасный момент.

18. После углового Дуглас в который раз головой выбивает мяч в сторону центра поля.

19. Ротань навешивал мяч со штрафного, вратарь "Наполи" оказался самым проворным в этой ситуации.

21. Инсинье.... Прощает "Днепр", не сумев переиграть Бойко в опаснейшей ситуации у ворот гостей.

22. Канкава неожиданно пробил по воротам соперника из-за штрафной - вратарь перевел мяч на угловой.

23. Коноплянка навешивал после розыгрыша углового, но защитники выбили мяч.

24. Предупреждение Канкава - грубая игра против Жоржиньо.

25. Дуглас прервал опасный навес в штрафную на Игуаина.

27. Бойко надежно играет на выходе после навеса итальянцев со штрафного.

28. В положении вне игры оказался Кальехон, после паса партнеров ему на левый фланг. Потенциально очень опасный момент был...

29. "Днепр" пытался ответить, но Калинич нарушил правила в атаке, в борьбе с защитником.

30. Коноплянка отлично вжился в роль защитника во время очередной атаки "Наполи" - обокрал соперника на углу штрафной площади.

31. У "Наполи" уже 4 оффсайда, у "Днепра" - ни одного.

32. Итальянцы вновь катают мяч в центре поля.

33. Гости перехватили мяч, но итальянцы тут же сфолили на Калиниче в центре поля, сорвав потенциально опасную атаку.

34. Коноплянка пытался обыграть на фланге двух защитников "Наполи", но на втором потерял мяч.

35. Еще одна атака "Днепра" заканчиватеся неудачным забросом мяча в штарфную от Коноплянки - слишком сильным получисля пас.

36. Кальехон в оффсайде. Очень четко пока выдердживают линию в этом матче гости.

37. "Днепр" перехватил мяч и катает его по центру поля под жуткий свист итальянских тиффози.

39. Вновь "Наполи" пытается верхом забросить мяч в штрафную соперника - и вновь Дуглас спокойно сбрасывает головой мяч в руки Бойко.

40. Гамшик нарушил правила на Канкаве - совершенно необязательный фол на чужой половине поля.

41. Уже на своей половине поля на Ротане нарушили правила итальянцы, но "Днепр" никакой пользы не смог извлечь из штрафного.

42. Гамшик навешивал в штрафную - Матос грудью сбросил мяч за лицевую линию, угловой.

43. Розыгрыш углового завершился несильным ударом из-за пределов штрафной. Мяч попал прямо в руки Бойко.

44. Еще один момент у итальянцев - после серии рикошетов мяч опять в руках Бойко.

45. Гулам грубо сыграл против Бойко в эпизоде, где вратарь уже накрыл мяч.

45+1. Судья добавил 1 минуту к основному времени 1-го тайма.

45+1. Ротань подал штрафной с фланга - вратарь легко забрал мяч.

ПЕРЕРЫВ

Стоит отметить, что "Днепр" в первом тайме полностью выполнил план на игру. Команда играет от обороны, что вполне естественно, учитывая соотношение сил и гостевой статус игры, при этом действует вполне уверенно, уже не раз организовав острые контратаки. При идеальном стечении обстоятельств, днепряне, конечно, могли и повести в счете, но и так все идет как нельзя лучше.

Соперник же, ближе к концу первого тайма явно занервничал. Впрочем, перейдя на штурм ворот соперника, "Наполи" так и не смог добиться своего. Разумеется, во втором тайме давление будет постоянно наращиваться, и украинский клуб ждет очень непростая 45-минутка.

Однако, как показал первый тайм, есть надежда, что "Днепр" выстоит.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Гости развели мяч с центра поля и сразу пошли вперед - Ротань не смог овладеть мячом возле боковой линии.

47. Ответ "Наполи" не получился - Бритос сделал слишком нетоочный пас вперед.

48. Гамшик с партнерами что-то намудрили, но так и не смогли навесить в штрафную.

49. Вторая волна атаки оказалась более опасной - лишь Матос выбил мяч на угловой...

50. Гол... 1:0

51. После подачи углового Давид Лопес оказался на высоте и в прямом, и в переносном смысле. Бойко к этому мячу не успевал.

52 Прессингуют хозяева поля соперника, но Чеберячко хладнокровно отпасовал мяч Бойко. Опасность миновала.

53. Игуаин своим дриблингом едва не обыграл трех защитников "Днепра" в центре штрафной, но все же потерял мяч.

54. Федецкий нарушил правила в аатке, у боковой линии на чужой половине поля.

55. ИГУАИН... Опаснейший выход игрока "Наполи", но Бойко выбил мяч на угловой. Шикарный сэйв вратаря "Днепра".

56. После подачи углового два игрока "Наполи" не поделили мяч и удар не получился - Бойко легко забрал мяч в руки.

57. Замена в "Днепре" - Бруно Гама выходит вместо Лучкевича.

58. Чеберячко - красава!!! Выбил мяч на угловой после опаснейшего навеса Игуаина.

59. Угловой итальянцы разыграли бездарно.

60. В следующей атаке Игуаин вновь выходит на ударную позицию - и вновь Бойко выбивает мяч ногой.

61. И вновь Игуаин оказался в опасной близости от ворот - попал мячом в Дугласа, от которого тот срикошетил к Бойко.

62. "Наполи" явно превосходит соперника во втором тайме...

63. Опасный штрафной с угла поля подавали итальянцы - Инсинье навесил, Канкава выбил мяч в борьбе с игроком "Наполи".

64. "Днепр" отодвинул игру к центру поля, но тут же упустил мяч за боковую линию.

65. Кальехон... Не смог воспользоваться пасом Игуаина пробив мимо ворот. Очень опасный момент...

66. Федецкий ликвидирует очередной опаснейший момент, возникший после атаки, начатой Гамшеком.

67. Бруно Гама подскользнулся у линии своей штрафной и едва не "привез" опасный момент к воротам "Днепра".

68. Замена в "Днепре" - Безус вышел вместо Канкавы.

69. Штрафной исполняли игроки "Днепра" - защитники отбились.

70. Ответ "Наполи" - Инсинье пролбивал из-за пределов штрафной, но чуть выше ворот.

71. Замена у "Наполи" - Гаргано вместо Давида Лопеса.

72. Предупреждение - Федецкому.

73. Игуаин вновь бил с опаснейшей дистанции - и вновь Бойко ногой отражает мяч.

74. Браво, Бойко! Вратарь спасает "Днепр" от крупных неприятностей.

75. Один из немногих шансов "Днепра" - Ротань подавал штрафной, но защитники без проблем выбили мяч в направлении центра поля.

76. Замена у "Наполи" - Габбьядини вместо Кальехона.

78. И еще один супермомент для Игуаина, который бил верхом. Бойко рукой дотягивается и выбивает мяч на угловой.

79. Замена у "Днепра" - Селезнев вместо Калинича.

80. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! СЕЛЕЗНЕВ - 1:1!!!

81. ПЕРВЫМ КАСАНИЕМ забил гол Селезнев. Замкнул фланговый прострел Федецкого. Возможно, там был оффсайд, но судья указал на центр поля.

82. Безус бьет с острого угла - выше цели. Итальянцы продолжают возмущаться. Оффсайд, все-таки, наверное был...

83. Замена у "Наполи" - Мертенс вместо Инсинье.

84. Итальянцы атакуют. Быстро разыграли мяч со штрафного после фола Федорчука, но довели его только до... рук Бойко.

85. Мяч почти не задерживается в ногах игроков "Днепра"...

86. Гулам получает травму в борьбе с игроком "Днепра". Мяч уходит за лицевую линию - судья показывает бить "от ворот".

87. Вновь в борьбе с Игуаином Бойко выбивает мяч на угловой.

88. Розыгрыш углового завершился ударом Игуаина прямо в... Чеберячко.

89. Серия из 4-х угловых подряд у итальянцев - количество не переходит в качество.

90. Судья добавил 4 минуты к основному времени игры.

90+1. Бойко получает травму в столкновении с Мертенсом. Верховая борьба была. Вратарь "Днепра" ее полностью выиграл.

90+2. Селезнев едва не создал очередной опаснейший момент у ворот хозяев поля. Но не удержал мяч в борьбе с защитником у кромки поля.

90+3. Гамшик судорожно навешивает в штрафную - впустую. Мяч уходит за линию ворот...

90+4. "Днепр" уверенно и хладнокровно отбивается.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

НИЧЬЯ!!!!

Результативная ничья для "Днепра" - отличный результат.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До свидания!