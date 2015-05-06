"Барселона" выиграла с крупным счетом у "Баварии" в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов

В Барселоне (Испания) завершился матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Барселона" принимала немецкую "Баварию" (Мюнхен) и выиграла со счетом 3:0.

Это был первый матч в рамках полуфинальной стадии соревнований.

На протяжении большей части игры на поле шла достаточно равная борьба двух достойных соперников. Шансы на успех имели и те, и другие. Тем не менее, ближе к концовке матча преимущество хозяев становилось все более очевидным. А судьбу игры дублем в течении 3-х минут решил Лионель Месси. На 77-й баварцы потеряли мяч на фланге и после передачи Денни Алвеша Месси из-за пределов штрафной нанес плотный удар в ближний от Нойера угол. А на 80-й минуте Месси в штрафной соперника изящно обыграл Боатенга и пробил верхом, над вышедшим из ворот Нойером - 2:0.

Наконец, в добавленное арбитром время, Неймар вышел один на один с вратарем "Баварии" и легко переиграл Нойера в очной дуэли - 3:0

Таким образом, "Барселона" получила солидное преимущество перед ответной игрой. Для выхода в следующий раунд соревнований "Баварии" в ответном матче дома необходимо будет выигрывать с более крупным счетом - 4:0, 5:1 и т.д. В свою очередь, "Барселону" устроит даже поражение с разницей в три мяча (1:4, 2:5 и т.д.), так как команда выйдет в следующий круг за счет голов, забитых на чужом поле. В случае повторения счета первого матча - 3:0 в пользу хозяев, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч "Бавария" - "Барселона" состоится в Мюнхене 12 мая.