Украинские баскетболистки узнали соперниц по групповому этапу Европейских игр

В Баку (Азербайджан) сегодня состоялась жеребьвка группового турнира соревнований по "уличному баскетболу" (3х3), где в женском турнире будет представлена сборная Украины, сообщается в пресс-релизе оргкомитета Баку-2015.

Согласно результатам жребия сборная Украины попала в Группу В, где сыграет с командами Чехии, Бельгии и Турции.

В свою очередь, в Группе А сыграют национальные команды Азербайджана, Нидерландов, Швейцарии и Греции, в Группе С сойдутся Испания, Словения, Ирландия и Словакия, а в Группе D - Румыния, Россия, Израиль и Литва.

В мужском турнире команда Украины не представлена.

Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры пройдут в Баку с 12 по 28 июня 2015 года. В общей сложности в 2015 году в Баку будут проведены 20 спортивных соревнований: 16 по олимпийским видам спорта и 4 - по неолимпийским. Более 6 тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны в течение 17 дней соревнований.