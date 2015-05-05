Будущий соперник Кличко сравнил украинца с выставочной собакой

Об этом он написал под совместным фото с Кличко, которое разместил в своем аккаунте в Twitter, пишет Лента.ру.

«Поединок с Кличко будет похож на бой питбуля с боксером! Настоящий боец против выставочной собаки», — подписал Фьюри фото.

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Согласно сообщению, ранее Фьюри назвал боксерский стиль Кличко очень скучным, а также выразил готовность победить украинца, чтобы «начать свою эру в боксе».

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала проведение боя Кличко – Фьюри: команды чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе украинца Кличко и официального претендента на его титул по версии WBO британца Фьюри должны начать переговоры о бое 5 мая.