В Чехии стартует ЧМ по хоккею

Сегодня в Чехии стартует 79-й Чемпионат мира по хоккею, матчи которого пройдут в Праге и Остраве. Звание сильнейшей оспорят 16 национальных команд.

На первом этапе команду будут разделены на 2 группы по 8 сборных. В Праге будут играть команды Группы А - Чехия, Швеция, Канада, Латвия, Швейцария, Австрия, Франция и Германия. В Остраве сойдутся команды квартета В - Россия, США, Финляндия, Словакия, Беларусь, Словения, Дания и Норвегия.

Матчи группового этапа продлятся по 12 мая. Команды сыграют круговой турнир - по 7 матчей. После чего, по 4 сильнейшие сборные каждой группы выйдут в плей-офф, 1/4 финала. Победитель и призеры мирового первенства определятся в играх на выбывание.

На котировках букмекерских контор фаворитом ЧМ является сборная России. Ставки на победу россиян принимаются с коэффицентом 2,85 к 1. На Канаду ставки принмаются из расчета 3,55 к 1, Швецию - 4,5 к 1, Чехию - 6,25 к 1.

Чемпионат мира в Чехии продлится с 1 по 17 мая.