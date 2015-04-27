Мужская сборная Украины по шахматам проиграла команде США и лишилась лидерства на ЧМ

Решающей в этом матче стала партия с участием Василия Иванчука, сообщает официальный сайт соревнований.

Львовский гроссмейстер на второй доске играл черными с Александром Лендерманом и вынужден был признать поражение на 42-м ходу.

В трех других партиях были зафиксированы ничьи - Руслан Пономарев - Сэмюэль Шенкленд, Павел Эльянов - Александр Онищук и Дэниэл Народицкий - Юрий Криворучко.

Таким образом, у сборной Украины осталось 11 командных очков (5 побед, 1 ничья, 2 поражения) и она за тур до конца соревнований уступила лидерство сборной Китая, которая победила команду Кубы со счетом 3:1 и набрала 13 баллов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня женская команда Украины на аналогичном турнире в Чэнду (Китай) проиграла сборной России.

Мужской и женский командные чемпионаты мира проходят с 18 по 28 апреля.