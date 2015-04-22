Владимир Кличко накануне боя с Дженнингсом не задумывается о завершении карьеры

Об этом он заявил в Нью-Йорке, на финальной пресс-конференции накануне боя против Брайанта Дженнингса, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

"Что может быть круче, чем быть лучшим в мире и получать деньги за то, что бьешь людей?, — шутливо сказал Владимир, — Пока у меня будет здоровье и мотивация, я буду продолжать боксировать. Я не чувствую себя старым, плохим или медленным. А то, как давно я являюсь чемпионом, сколько защит титула я провел… Я не хочу сравнивать себя с великими Джо Луисом и Ларри Холмсом, я до сих пор равняюсь на них".

Кроме того, Кличко вспомнил о своем первом профессиональном опыте в Нью-Йорке: "15 лет назад я дрался в андеркарте поединка Леннокс Льюис — Майкл Грант, это было мое первое появление на Madison Square Garden и HBO. 15 лет прошло, а я все еще в строю. За это время я побил многих бойцов. Теперь это Брайант Дженнингс. Сегодняшняя пресс-конференция была первым ударом захватывающего боя, который состоится в эту субботу".

В свою очередь, Дженнингс отметил: "У Кличко есть слабые места. Нужно только пересмотреть все его бои и понять, где они находятся. Они появляются у него из боя в бой. Может быть, он забыл о них, так как давно не боксировал с такими ребятами, каким проигрывал. Я постараюсь напомнить ему об этом".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Дженнингс состоится в субботу 25 апреля в зале Madison Square Garden в Нью-Йорке.