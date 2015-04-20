Мужская сборная Украины по шахматам выиграла у России и проиграла Армении на старте ЧМ

В Цахкадзоре (Армения) стартовал мужской командный Чемпионат мира по шахматам, где в первых двух турах сборная Украины выиграла у действующих чемпионов мира из России и проиграла хозяевам соревнований из сборной Армении.

Оба матча завершились со счетом 2,5:1,5 очка.

В первом туре, в игре против россиян, все решилось в партии Павел Эльянов - Евгений Томашевский, где игравший белыми украинец Эльянов добыл победу. Партии Руслан Пономарев - Александр Грищук, Василий Иванчук - Сергей Карякин и Юрий Криворучко - Дмитрий Яковенко завершились вничью.

В матче против сборной Армении свою партию проиграл Руслан Пономарев, уступивший Левону Ароняну. Партии Василий Иванчук - Габриэль Саргиссян, Павел Эльянов - Сергей Мовсесьян и Александр Моисеенко - Грант Мелкумян завершились вничью.

Таким образом, после двух туров лидирует команда Индии - 5 очков. По 4,5 балла у сборных Китая, Израиля и Кубы, которые делят 2-4 места. У команды Украины - 4 очка и она делит 5-7 места с Венгрией и Арменией. Действующий чемпион мира сборная России набрала всего 3 балла и сенсационно занимает последнее 10-е место.

Как сообщал УНИАН, на женском командном ЧМ, который параллельно проходит в Китае, действующий чемпион мира сборная Украины в первом туре сенсационно проиграла сборной Польши - 0,5:3,5 очка, а во втором обыграла команду Казахстана - 3,5:0,5 очка.

Мужской и женский командные ЧМ проходят в Армении и Китае с 18 по 29 апреля.