Пловец Андрей Говоров установил национальный рекорд и будет представлять Украину на чемпионате мира

Об этом сообщает Федерация плавания Украины.

Пловец завершил финал на 100 м вольным стилем за 49.36 секунды. Таким образом он стал четвертым участником сборной команды Украины по плаванию, которая выступит летом на чемпионате по водным видам спорта.

"Очень рад результату Андрея! Ведь раньше он считал, что 100 м вольным стилем - это не его дистанция. Но он пообещал и мне, и главному тренеру Андрею Сердинову "исправиться". И сегодня он сдержал слово," - сказал президент Федерации плавания Украины Дмитрий Качуровский.

Результат Говорова также стал новым рекордом Украины. Он улучшил на 11 сотых секунды результат Юрия Егошина, который тот установил восемь лет назад на международных соревнованиях по плаванию во Франции.

"100 м вольным стилем - новая дистанция для меня. Переквалификация на другую дистанцию - это всегда тяжелый процесс. Но сегодня я старался плыть как можно быстрее. Ведь к национальному чемпионату готовился в Италии, поэтому мне было важно работать на результат", - сказал рекордсмен.

Чемпионат Украины и чемпионат Украины по плаванию среди молодежи проходят 16-19 апреля в 50-метровом бассейне "Акварена" в Харькове. Они являются отборочными к трех международным соревнованиям: чемпионату мира по водным видам спорта, I Европейским Играм и чемпионату мира среди юниоров. Участие в чемпионатах принимают более 500 сильнейших пловцов разного возраста из 20 областей Украины и Киева.